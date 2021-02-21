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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:24 م
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
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في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، اليوم الأحد.

بدأت حملة التطعيم في أستراليا اليوم وكان أعضاء في الحكومة الأستراليّة من أوائل الأشخاص الذين تلقّوا جرعة من اللقاح المضادّ لكوفيد-19، لتعزيز ثقة الجمهور.

ويأتي ذلك غداة احتجاجات ضدّ التطعيم خرجت في مدن أستراليّة كبرى وضمّت آلاف الأشخاص، وقال نحو 22% من الأستراليّين إنّهم لا يُفكّرون في الحصول على اللّقاح، وفقًا لمسح أجرته الجامعة الوطنيّة الأستراليّة.

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يحصل جميع الراشدين على الجرعة الأولى من اللقاح بحلول نهاية يوليو، ومن تزيد أعمارهم عن الخمسين عاما بحلول منتصف أبريل.

وتلقى حتى الآن ربع سكان المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أقل من 1% من السكان على الجرعة الثانية.

ومن المقرر أن يعلن جونسون أمام البرلمان الإثنين عن خطته المتعلقة برفع الإغلاق التي يرغب أن تكون "حذرة وتدريجية".

تم إعطاء أكثر من 204،88 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ما لا يقل عن 109 دولة ومنطقة في العالم، بحسب حصيلة أعّدتها وكالة فرانس برس الأحد.

إلا أن هذا العدد غير دقيق إذ أن الصين وروسيا لم تنشرا أي بيانات منذ التاسع من فبراير.

أعلنت كندا، التي تتزايد خشيتها من تفشي نسخ الفيروس المتحورة، أنها ستفرض اعتبارًا من الاثنين إجراء فحوص كورونا على الحدود البريّة مع الولايات المتحدة، المفتوحة فقط أمام التنقلات "الضرورية".

طالب مدير منظمة الصحة العالمية الأحد تنزانيا باتخاذ إجراءات صارمة لحماية مواطنيها، وكذلك سكان البلدان التي يزورها التنزانيون، في حين يقلل الرئيس التنزاني جون ماغوفولي من أهمية فيروس كورونا.

لكن موجة وفيات أخيرة تم إرجاعها إلى الإصابة بالتهاب رئوي أصابت سكانا ومسؤولين حكوميين.

أوردت مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية أن مقاطعة موزيل (شمال شرق فرنسا)، التي صنفتها ألمانيا بالفعل على أنها "منطقة خطرة"، قد يرتفع تصنيفها لتصبح "منطقة مرتفعة الإصابة" أو حتى "منطقة متأثرة بالفيروس المتحور"، خلال اجتماع من المقرر أن تعقده المستشارة أنغيلا ميركل.

وفي حال تم ذلك، قد تطلب برلين من أي شخص يدخل أراضيها قادما من هذه المقاطعة الحدودية التزود بفحص يثبت عدم اصابته بالفيروس على ألا يزيد تاريخه عن 48 ساعة.

تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 2،46 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، من بين أكثر من 111 مليون إصابة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 11،00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا جراء الوباء إذ سجلت 497،648 وفاة متقدمة على البرازيل (245،977) والمكسيك (179،797).

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية.

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