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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ربط حقل غاز ليفاثيان الإسرائيلي بوحدات الإسالة المصرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:48 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأحد، اجتماعًا ثنائيًا مع يوڨال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، لدعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة بمدينة القدس، كما ناقش الوزيران سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة، ما يسهم في دعم أمن الطاقة للدولتين.

واتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

وعقب خطوات دعم التعاون فى هذا الشأن من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح الوزيران دعمهم لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية فى منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة.

كما أكد الوزيران أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الأمم المتحدة لعام 2030، إضافة إلى أهداف اتفاقية المناخ العالمى التى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول 2050 علاوة على باقى الأهداف البيئية.

وناقش الوزيران عدد من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينين من خلال عدة مشروعات كتنمية حقل غزة البحرى، إنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، إمداد الغاز الطبيعى للفلسطينين.

وأوضح الوزيران أن التعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يساهم فى دعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، إضافة إلى تعزيز الحوار الاقليمى الحالى من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة فيما يخص تنمية سوق إقليمى للغاز لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة فى المنطقة ووضع منصة للتعاون الإقليمى وتمهيد الطريق لمركز اقليمى متكامل للتجارة.

والتقى الوزيران اليوم لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك في مجال الطاقة ما يساهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين، كما اتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

أوضح الوزيران دعمهم لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقوية فى منطقة شرق المتوسط بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة، وأكدا أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الامم المتحدة لعام 2030، إضافة لأهداف اتفاقية المناخ العالمى والتى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050 علاوة على باقى الاهداف البيئية.

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