وصول 20 ألف جرعة لقاح مقدمة من الإمارات إلى غزة

وصلت الأحد نحو عشرين ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا والمقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفق ما أكد مسؤولون وشهود عيان.

وأكد التيار الإصلاحي التابع للقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان المقيم في الإمارات في بيان أن اللقاحات ستخصص للطواقم الطبية.

وقال دحلان في منشور سابق له عبر حسابه على "فيس بوك" أن "دفعة أولى من اللقاحات في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة".