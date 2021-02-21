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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

260 إصابة بكورونا في كرواتيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:55 م
كورونا في كرواتيا
كورونا في كرواتيا
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أعلنت وزارة الصحة في كرواتيا، الأحد، تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 239 ألفا و945 مصابًا.
وقالت الوزارة في بيان (نقلته وكالة أنباء "هينا" الرسمية على موقعها الالكتروني) إن عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد وصل إلى 2371 حالة، من بينهم 789 مريضًا يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات، ومنهم أيضا 72 على أجهزة التنفس الصناعي.

أما عن عدد المتعافين من الجائحة في الدولة الواقعة بجنوب شرق أوروبا، فقد وصلوا إلى 232 ألفا و145 حالة شفاء تام، بعد إضافة 301 حالة في آخر 24 ساعة. بينما بلغت حصيلة الوفيات 5 آلاف و429 حالة.

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