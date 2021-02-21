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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف عن طقس الاثنين

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:44 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح.
ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء مع توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم"، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من "رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 19 08
الإسكندرية 17 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 18 08
شبين الكوم 19 08
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 17 10
السلوم 18 08
سيوة 18 06
بورسعيد 19 11
دمياط 17 10
الزقازيق 19 08
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 19 08
السويس 19 09
العريش 18 09
رفح 18 09
رأس سدر 20 10
نخل 17 03
نويبع 20 14
طابا 19 12
كاترين 12 02
الطور 22 13
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 24 12
مرسى علم 23 13
الفيوم 19 08
بنى سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 22 08
الأقصر 23 08
أسوان 24 09
ادفو 24 11
أبوسمبل 24 11
الوادى الجديد 22 07
شلاتين 26 15
أبو رماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16

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