شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف عن طقس الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مع رياح معتدلة، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح.ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء مع توقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من "الإسكندرية، مطروح، السلوم"، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من "رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد".وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 19 08الإسكندرية 17 10وادى النطرون 17 09طنطا 18 08شبين الكوم 19 08دمنهور 18 10بلطيم 18 10مطروح 17 10السلوم 18 08سيوة 18 06بورسعيد 19 11دمياط 17 10الزقازيق 19 08المنصورة 18 09الإسماعيلية 19 08السويس 19 09العريش 18 09رفح 18 09رأس سدر 20 10نخل 17 03نويبع 20 14طابا 19 12كاترين 12 02الطور 22 13شرم الشيخ 24 14الغردقة 24 12مرسى علم 23 13الفيوم 19 08بنى سويف 20 07المنيا 20 07أسيوط 20 07سوهاج 21 08قنا 22 08الأقصر 23 08أسوان 24 09ادفو 24 11أبوسمبل 24 11الوادى الجديد 22 07شلاتين 26 15أبو رماد 25 14حلايب 23 17رأس حدربة 22 16