رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة النواب»: مصر ستصبح واحدة من أهم الدول في إنتاج الذهب

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:06 م
معتز محمود
معتز محمود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر مؤهّلة لتكون واحدة من أهم الدول فى مجال إنتاج الذهب، خاصة بعدما تم إنجازه في هذا الملف على مدار الأشهر القليلة الماضية وتصريحات وزير البترول الأخيرة التي أكد فيها نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله، ما أعطى دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة.

أضاف محمود، في تصريحات الأحد، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف وأبرزها التعديلات التشريعية التي تم إقرارها لدعم الاستثمار التعديني والتي تُرجمت على أرض الواقع بعملية طرح المزايدة العالمية للذهب وإعلان النتائج ومن ثم توقيع عقود التنقيب ساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى للتنقيب عن الذهب وجذب شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أهمية قطاع التعدين في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الثروة المعدنية التي تتمتع بها مصر، متوقعًا أن يكون هذا القطاع أحد الروافد الأساسية للدخل القومي فى ظل الزخم والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.

وشدد على أن هذا الإنجاز التعديني يأتي بعد نجاح مصر ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والاتجاه الى التصدير، إضافة الى تعهد الحكومة أمام البرلمان بتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية مع حلول عام 2023.

موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

الثلاثاء.. «غيوم فرنسية» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية