«صناعة النواب»: مصر ستصبح واحدة من أهم الدول في إنتاج الذهب

قال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر مؤهّلة لتكون واحدة من أهم الدول فى مجال إنتاج الذهب، خاصة بعدما تم إنجازه في هذا الملف على مدار الأشهر القليلة الماضية وتصريحات وزير البترول الأخيرة التي أكد فيها نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله، ما أعطى دفعات قوية للاستمرار فى تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة.أضاف محمود، في تصريحات الأحد، أن الخطوات التي اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف وأبرزها التعديلات التشريعية التي تم إقرارها لدعم الاستثمار التعديني والتي تُرجمت على أرض الواقع بعملية طرح المزايدة العالمية للذهب وإعلان النتائج ومن ثم توقيع عقود التنقيب ساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى للتنقيب عن الذهب وجذب شركات التعدين العالمية والمصرية.وأكد رئيس لجنة الصناعة أهمية قطاع التعدين في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الثروة المعدنية التي تتمتع بها مصر، متوقعًا أن يكون هذا القطاع أحد الروافد الأساسية للدخل القومي فى ظل الزخم والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.وشدد على أن هذا الإنجاز التعديني يأتي بعد نجاح مصر ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والاتجاه الى التصدير، إضافة الى تعهد الحكومة أمام البرلمان بتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية مع حلول عام 2023.