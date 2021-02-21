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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1838 إصابة و18 وفاة بكورونا في النمسا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:53 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1838 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان الأحد أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 445 ألفًا و374 حالة وتعافى منها 420 ألفًا و509 حالات؛ بينما توفى 8386 حالة، بينما يتواجد بالمستشفيات 1262 حالة؛ منها 257 حالة في العناية المركزة.
وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية شملت 49 حالة في بورغنلاند، و9 حالات في كارينثيا، و496 حالة في النمسا السفلى، و245 حالة بالنمسا العليا، و127 حالة في سالزبورج، و230 حالة في ستيريا، و118 حالة في تيرول، و29 حالة في فورارلبرغ و435 حالة بالعاصمة فيينا.

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