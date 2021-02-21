وكيل «تعليم القليوبية» تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للمدارس

عقدت سماح إبراهيم وكيل المديرية اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى جميع الإدارات بحضور مديرا التعليم العام بالمديرية وإدارة شؤون الطلبة بالمديرية، لمتابعة الجادة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للمدارس ودورات المياه والنظافة العامة وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وسرعة إبلاغ المديرية فور حدوث أي مشكلة.وأكدت وكيل المديرية على أن يكون المظهر الخارجي للمدارس مشرف، عن طريق دهان أسوار المدارس وبوابات المدارس وضع علم مصر وعلم محافظة القليوبية والمتابعة المستمرة مع الموجهين لمتابعة وضع الامتحانات.وشددت على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات داخل اللجان والتأكيد على وجود تباعد كافي بين الطلاب داخل اللجان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أبناءنا الطلاب وضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية وسرعة تجهيز المدارس العسكرية وتوفير ما أمكن لها من تجهيزات.