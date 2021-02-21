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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير إماراتي يبحث علاقات بلاده مع عدة دول مشاركة في معرض آيدكس 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:59 م
معرض آيدكس 2021
معرض آيدكس 2021
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بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع بالإمارات محمد بن أحمد البواردي، علاقات بلاده مع عدد من الدول المشاركة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزير الإماراتي استقبل على هامش معرض "آيدكس 2021"، الأحد، كلًا على حدة، الفريق الركن عبدالله بن حسين النعيمي وزير شؤون الدفاع البحريني، ودنيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وهاكوب أرشكيان وزير صناعة التكنولوجيا العالية الأرميني، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين بالوزارة.

ورحب البواردي بالضيوف وتبادل معهم الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الإمارات وبلدانهم، وأهمية إقامة معرض "آيدكس" رغم كل التحديات التي يشهدها العالم، ودوره في بناء القدرات ودعم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية.

وأشاد الضيوف بمعرض آيدكس هذا العام وبالمستوى العالي الذي يتميز به عامًا بعد عام، كونه يمثل منصة عالمية للمتخصصين، كما أبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم المعروضات التي تضمنها المعرض.

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدان الضيوف وسبل تعزيزها، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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