بلجيكا: تطعيم 250 ألفا ضد كورونا حتى الآن

ذكر معهد الصحة العامة البلجيكي "ساينسانو" أن أكثر من 250 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرار انخفاض أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس في بلجيكا.وأوضح المعهد- وفقًا لصحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية عبر موقعها الإلكتروني الأحد أنه تلقى في المتوسط 1942 شخصًا التطعيم ضد "كوفيد -19" في الفترة بين "11 - 17" فبراير الجاري، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1% عن الأسبوع السابق عن تلك الفترة".وسجلت بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء وحتى اليوم 752 ألفًا و379 إصابة مؤكدة، تُوفى على إثرها 21 ألفًا و887 شخصًا.