بلجيكا: تطعيم 250 ألفا ضد كورونا حتى الآن
الأحد 21/فبراير/2021 - 05:19 م
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ذكر معهد الصحة العامة البلجيكي "ساينسانو" أن أكثر من 250 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرار انخفاض أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس في بلجيكا.
وأوضح المعهد- وفقًا لصحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية عبر موقعها الإلكتروني الأحد أنه تلقى في المتوسط 1942 شخصًا التطعيم ضد "كوفيد -19" في الفترة بين "11 - 17" فبراير الجاري، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1% عن الأسبوع السابق عن تلك الفترة".
وسجلت بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء وحتى اليوم 752 ألفًا و379 إصابة مؤكدة، تُوفى على إثرها 21 ألفًا و887 شخصًا.
وأوضح المعهد- وفقًا لصحيفة "بروكسيل تايمز" البلجيكية عبر موقعها الإلكتروني الأحد أنه تلقى في المتوسط 1942 شخصًا التطعيم ضد "كوفيد -19" في الفترة بين "11 - 17" فبراير الجاري، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1% عن الأسبوع السابق عن تلك الفترة".
وسجلت بلجيكا منذ بداية تفشي الوباء وحتى اليوم 752 ألفًا و379 إصابة مؤكدة، تُوفى على إثرها 21 ألفًا و887 شخصًا.