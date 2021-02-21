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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل إرهابيين خلال عملية أمنية غرب باكستان

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:21 م
الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
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أعلن الجيش الباكستاني مقتل إرهابيين اثنين خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية بمنطقة وزيرستان الشمالية شمال غرب البلاد.

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش، وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية الأحد، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية في بلدة "ملك خيل" بوزيرستان، حيث إن العملية أدت كذلك إلى مقتل جندي من رجال قوات الأمن خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

يُذكر أن الجيش الباكستاني قد نفذ خلال السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات ضد جماعات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتنشط في منطقة وزيرستان الشمالية الحدودية مع أفغانستان، من بينها حركة طالبان الباكستانية.

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