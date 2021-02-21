الشرطة تنقذ سيدة من الغرق في الإسكندرية (فيديو)

تمكنت قوات الإنقاذ بالحماية المدنية في الإسكندرية من إنقاذ سيدة حاولت الانتحار غرقا في مياه البحر.تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بوجود سيدة فى حالة غرق بمياه البحر بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وعلى الفور انتقلت مباحث قسم شرطة باب شرقى وقوات الإنقاذ بالحماية المدينة، وتمكنت من إنقاذ السيدة وإخراجها من مياه البحر، وتبين أنها (حاصلة على ليسانس آداب – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك)، وتبين أنها (حليقة الرأس وغير متزنة وتهذى بعبارات غير مفهومة).. وبسؤال شاهد رؤية (محامى – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) قرر بمشاهدته للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بمياه البحر.وبسؤال شقيقتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) قررت بأن شقيقتها المذكورة تعانى من مرض نفسى (اكتئاب) منذ فترة قامت على إثره بحلق شعرها، وأضافت بأنها اصطحبتها للإقامة بأحد الفنادق للترفيه عنها إلا أنها قامت بمغافلتها وحاولت الانتحار، ولم تتتهم أحد بالتسبب فى ذلك.. وتم نقل المذكورة للمستشفى.