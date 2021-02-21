يحيى الفخراني يصور «نجيب زاهي زركش» في جروبي

يصور النجم يحيى الفخراني أحداث مسلسله الجديد نجيب زاهي زركش بمطعم وكافتيريا جروبي بمنطقة وسط البلد، وذلك استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم 2021.وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن الفخراني أوشك على الانتهاء من تصوير العمل الذي يتبقي له نحو أسبوعين بواقع 25% من إجمالي مشاهد العمل الجديد الذي يجمعه للمرة الخامسة بالمؤلف عبد الرحيم كمال الذي قدم معه العديد من المسلسلات الناجحه طوال السنوات الماضية.«نجيب زاهي زركش»، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني وبطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، مايان السيد، محمد يسري، محمد محمود، رامز أمير.