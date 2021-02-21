كيف يتجنب مرضى العزل المنزلي تفاقم الأعراض؟

حذرت وزارة الصحة المصرية مصابي كورونا في العزل المنزلي من عدم الاهتمام بتطور وضعهم المرضى حتى تتفاقم أعراضهم ويصعب التعامل معها، مما قد يؤدي إلى الوفاة، ويتجه أغلب المصابون بفيروس كورونا في مصر إلى العزل المنزلي، كما قررت الدولة في مايو الماضي الاتجاه إلى العزل المنزلي مع زيادة أعداد المصابين في الموجة الأولى وتابعت وضعهم."الدستور" تواصلت مع بعض الأطباء لوضع روشتة تجنب تفاقم وضع المصابين في العزل المنزلي.الدكتور شريف شعبان، استشاري الأمراض الباطنية، قال إن المرضى الذين أصيبوا بالفيروس وقاموا بعزل أنفسهم قد يتعرضون لخطر لعدم متابعتهم مع طبيب متخصص وتناولهم أدوية يحصل عليها المرضى الآخرون رغم أن أعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، وبالتالي تختلف الأدوية التي تعالج الأعراض المصاحبة.وتابع أن أغلب الإصابات تكون أعراضها خفيفة وبدون مضاعفات، أما إذا كانت الأعراض شديدة فتبدأ عاصفة السيتوكين، وهى عبارة عن مسببات الالتهاب وتكون مصفوفة وراء بعضها فى عقد وعندما ينفرط عقدها يصبح من الصعب جدًا السيطرة عليها وتبدأ سلسلة تدمير لا يمكن عكسها أو توقيفها في الأغلب.وأوضح أن بعض المصابين لا يهتمون بالذهاب إلى المستشفى إلا بعد صعوبة الحالة ووصولها لضيق التنفس مما قد يعرضها للموت.ويرتكب مصابي فيروس كورونا بعض الأخطاء في العزل المنزلي تعمل على حدوث مضاعفات لحالته الصحية، وقال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس بوزارة الصحة والسكان، إن مصابي الفيروس في العزل المنزلي يتبعون البروتوكول العلاجي، وفي حال عدم التحسن يستمرون في أخذ البروتوكول دون الرجوع إلى المستشفى إلا في حالة الوصول إلى مرحلة فشل التنفس، ويصلوا إلى المستشفى في مرحلة متأخرة جدا مما يقلل فرص نجاتهم.وحددت وزارة الصحة والسكان، ضوابط تعافي حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بمرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض على أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.ورأى صلاح الدين محمد طبيب عزل، أن مريض العزل المنزلي إذا التزم بتعليمات للطبيب ستمر الإصابة دون تدهور الحالة، موضحًا أن الالتزام بالتعليمات تسرع من شفاء المريض من الفيروس، موضحًا أنه على المصاب أن يتناول طعامًا صحيًا من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c وفيتامين e والزنك وشرب السوائل بكثرة خاصة المياه، والحصول على قدر كافٍ من النوم يوميا لمدة لا تقل عن 7 ساعات لراحة الجسد حتى تزول تلك الأعراض تدريجيا.وعن الإجراءات التي لابد أن يلتزم بها المصاب لمنع انتقال العدوى لأسرته خلال فترة العزل المنزلي، قال الحفاظ على التهوية الجيدة في المطبخ والحمام والمساحات المشترَكة التي يتواجد فيها المصاب مع أسرته، وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها مثل الأجهزة الإلكترونية ومقابض الأبواب والطاولات ومفاتيح الإنارة.