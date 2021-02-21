قيادي بـ«العشيرة المحمدية»: الحجة ثريا هي الشيخة الفعلية للطريقة

أكد الدكتور إبراهيم مجدي حسين القيادي بالعشيرة المحمدية، إن الحجة ثريا- أرملة شيخ العشيرة المحمدية الأسبق الشيخ زكي الدين جمال الدين، والدة الراحل الشيخ نور عصام الدين- هي الشيخة الفعلية للطريقة المحمدية والعقل المدبر لكل ما يحدث فيها، قائلا: "أشهد لها أنها صاحبة عقلية جبارة وذات بأس شديد واستطاعت رغم وفاة نجلها منذ شهور قليلة، الوقوف في وجه من يعترض عليه ولو كان الأمر بيدي وكنت صاحب قرار لكنت اختارتها شيخا للطريقة".وأوضح مجدى حسين إن الحجة ثريا اشترطت لعودة أجواء المحبة والهدوء داخل العشيرة قبول تعيين حفيدها كريم النجدي شيخا للطريقة المحمدية، مشيرا إلى أن القانون لايسمح بتعيينه نظرا لصلة القرابة بينه وبين الشيخ نور عصام الدين من ناحية الأم فقط وليس الأب ما أثار جدلا حادا بين أبناء العشيرة فتم تأجيل هذا المقترح والتفاوض على مقترحات أخري لكي يحدث الاستقرار.وتابع: "نحن كأبناء العشيرة القدماء الحقيقين فوجئنا بالبيان الصادر اليوم بخصوص تقدم كريم النجدي بأوراقه إلى مشيخة الطرق الصوفية. وبالنسبة لي لا أعترف بأي شيخ للعشيرة المحمدية بعد الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، وأن كل من جاء بعد الشيخ أو سيأتي بالنسبة لي إداري جاء طبقا لقانون نظام الطرق الصوفية رقم 118 لسنة 1976".