الأنبا نيقولا يفسر قول المسيح «خذوا كلوا هذا هو جسدي»

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول النص الوارد بالقداس الالهي على لسان السيد المسيح «خذوا كلوا هذا هو جسدي».وقال الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الجسد في العهد القديم يعني الذات البشرية، لان عند اليهود ما يظهر عند الإنسان هو الجسد يعتبرونه كل الإنسان فعلى هذا الأساس قال لهم ما فهموه.. نحن لا ناكل لحم يسوع بالمناولة، غير صحيح هذا، ناخذه هو ذاته.. هذا معنى الكلام.. هذا كلام شعري، معنى خذوا كلوا جسدي تعني خذوا ذاتي أنا خذوا كياني».وأضاف: «المناولة الإلهية شيء رائع عظيم، إذا كنتم تفهمون.. أنتم لا تاخذون لقمة خبز، ما الخبز؟ لا شيء، ولا تاخذون جرعة نبيذ هذا لا شيء أيضا، أنتم بهذا الشكل، بهذه الصورة تاخذون المسيح ذاته.. نحن في المسيحية نقول إن المؤمن يأخذ الله ذاته في كيانه بهذه الطريقة بهذه الصورة، أي بهذا الطريق.. الله اعتمد الرب يسوع اعتمد طريقة أسلوبا، لينقل إلينا نفسه حياته، وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، أنتم لا تأخذون بأسنانكم المسيح، هذا كلام أولاد صغار، أنتم تأخذون المسيح ذاته هذا معنى الكلام بهذا الأسلوب، وإذًا أنتم لستم شيئا صغيرا، لأن الله ذاته يدخل إليكم هذه ديانتا نحن».وتابع: «افهموا مكانتكم.. افهموا من أنتم.. افهموا عظمتكم.. ما جاءنا من فوق العقل والذكاء إننا ناخذ الله ذاته.. هذه ديانتا فيها هذا الشيء.. ناخذ الله ذاته في كيانه.. يدخل كياننا.. يتحد بكياننا.. يتزوجنا الله.. يتزوجنا المسيح.. يتحد معنا.. ينضم إلينا وننضم إليه، هو اتخاذ هذه الصورة صورة الزواج حتى يفهم الناس، من وراء هذه الصورة أنهم صاروا واحدا مع الله بالمسيح يسوع».واختتم: «نحن لن نبقى هكذا على الأرض.. لن نبقى سخفاء.. ما بقينا ضعفاء.. نحن صرنا من الله بالمسيح يسوع، إذا أحببناه وخضعنا للإنجيل.. هل أنت تصير مسيحيا بدائرة النفوس؟ إذا خضعت للإنجيل لكل الإنجيل، أنت مسيحي».