مطران الغربية ينشر صورة توضيحية لمناسبات وأعياد كنيسة الروم الأرثوذكس

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورة توضيحية لمناسبات وأعياد كنيسة الروم الأرثوذكس بدء من 15 مارس حتى 2 مايو.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن 15 مارس هو موعد بدء الصوم الكبير و2 مايو هو عيد القيامة، والمسافة بينهم تملى بالمناسبات كالاتي:الاثنين 15 مارس: بداية الصوم الأربعيني المقدس.الأحد 21 مارس: الأحد الأول من الصوم أحد الأرثوذكسية أحد رفع الأيقونات المقدسة.الخميس 25 مارس: عيد بشارة والدة الإله الدائمة البتولية مريم.الأحد 28 مارس: الأحد الثاني من الصوم تذكار القديس غريغوريوس بالاماس.الأحد 4 إبريل: الأحد الثالث من الصوم عيد السجود للصليب الكريم.الأحد 11 إبريل: الأحد الرابع من الصوم تذكار أبينا البار يوحنا السلمي مؤلف كتاب سلم الفضائل.الأحد 18 أبريل: الأحد الخامس من الصوم تذكار أمنا البارة مريم المصرية.الأحد 25 أبريل: أحد الشعانين (مسموح فيه بأكل السمك).الإثنين 26 أبريل: بداية أسبوع الآلام.الأحد 2 مايو: أحد الفصح المقدس – عيد القيامة المجيد.