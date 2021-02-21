تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام زوجة وأسرتها بقتل زوجها في أكتوبر

حصلت "الدستور" على نص تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام ربة منزل ووالدتها وشقيقها ونجل عمهما باحتجاز زوجها وتعديهم عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم، وقفز الزوج من الدور الرابع هربا منهم حتى لقي مصرعه في الحال بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.وحملت القضية الرقم 2922 لسنة 2020 جنايات ثان الشيخ زايد، والمقيدة تحت رقم 1661 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر الكلية.تحريات المباحثوجاء بأقوال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة قيام المجني عليه بالتوجه لمسكن أهلية زوجته المتهمة الثانية، رغبة منه في إنهاء الخلافات الزوجية فيما بينهما، إلا أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينه ووالدة زوجته المتهمة الأولى تدخل كل من المتهم الثالث (شقيق الثانية ونجل الأولى) والمتهم الرابع (نجل شقيق الأولى ونجل خال الباقين) وقاما بالتعدي على المجني عليه مما أدى لحدوث إصابات جراء ذلك التشابك بالأيدي، وأن المتهمة الأولى وفي أعقاب ذلك التشابك بالأيدي قامت بغلق أبواب العين واحتجاز المجني عليه بداخلها ومنعه من مغادرتها، الأمر الذي حدث في أعقابه سقوط المجني عليه وحدوث إصاباته البالغة التي أودت بحياته.كما جاء بأقوال - وکیل مباحث فرقة الشيخ زايد - بمضمون ما قرر به سابقا، بأن احتجاز المجني عليه بمعرفة المتهمين داخل العين من الواقعة وإغلاق أبوابها ومنعه من مغادرتها، وضعه تحت ضغط مما اضطره إلى محاولة الفرار من النافذة وسقوطه منها، وأن دور المتهمة الثانية كان في استدعاء المتهم الرابع لمؤازرة شقيقها المتهم الثالث لإحكام السيطرة على المجني عليه واحتجازه، وإن قصد المتهمين رمي إلى التعدي على المجني عليه واحتجازه بدون وجه حق.كانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر، ربة منزل ووالدتها وشقيقها ونجل عمهما للجنايات لاحتجازهم زوجها وتعديهم عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم، وقفز الزوج من الدور الرابع هربا منهم ولقي مصرعه في الحال بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.أقوال المتهمين- أقر المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بأنه وعلی إثر خلاف زوجي فيما بين المجني عليه وزوجته المتهمة الثانية حضر إليهم الأول بمسكن الأولى منهم لحل تلك الخلاف، إلا أنه وعلى إثر تشاحنه مع أفراد أسرتها قامت بغلق باب مسكنها واحتجزته داخل العين، ومنع كل من المتهمين الثالث والرابع مغادرته منها، وتعديا عليه بالضرب، وأن المجني عليه وفي أعقاب ذلك هوى من شرفة المسكن.