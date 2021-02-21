رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام زوجة وأسرتها بقتل زوجها في أكتوبر

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:46 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
محمد عيسي
طباعة
حصلت "الدستور" على نص تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام ربة منزل ووالدتها وشقيقها ونجل عمهما باحتجاز زوجها وتعديهم عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم، وقفز الزوج من الدور الرابع هربا منهم حتى لقي مصرعه في الحال بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وحملت القضية الرقم 2922 لسنة 2020 جنايات ثان الشيخ زايد، والمقيدة تحت رقم 1661 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر الكلية.

تحريات المباحث
وجاء بأقوال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة قيام المجني عليه بالتوجه لمسكن أهلية زوجته المتهمة الثانية، رغبة منه في إنهاء الخلافات الزوجية فيما بينهما، إلا أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينه ووالدة زوجته المتهمة الأولى تدخل كل من المتهم الثالث (شقيق الثانية ونجل الأولى) والمتهم الرابع (نجل شقيق الأولى ونجل خال الباقين) وقاما بالتعدي على المجني عليه مما أدى لحدوث إصابات جراء ذلك التشابك بالأيدي، وأن المتهمة الأولى وفي أعقاب ذلك التشابك بالأيدي قامت بغلق أبواب العين واحتجاز المجني عليه بداخلها ومنعه من مغادرتها، الأمر الذي حدث في أعقابه سقوط المجني عليه وحدوث إصاباته البالغة التي أودت بحياته.

كما جاء بأقوال - وکیل مباحث فرقة الشيخ زايد - بمضمون ما قرر به سابقا، بأن احتجاز المجني عليه بمعرفة المتهمين داخل العين من الواقعة وإغلاق أبوابها ومنعه من مغادرتها، وضعه تحت ضغط مما اضطره إلى محاولة الفرار من النافذة وسقوطه منها، وأن دور المتهمة الثانية كان في استدعاء المتهم الرابع لمؤازرة شقيقها المتهم الثالث لإحكام السيطرة على المجني عليه واحتجازه، وإن قصد المتهمين رمي إلى التعدي على المجني عليه واحتجازه بدون وجه حق.

كانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر، ربة منزل ووالدتها وشقيقها ونجل عمهما للجنايات لاحتجازهم زوجها وتعديهم عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم، وقفز الزوج من الدور الرابع هربا منهم ولقي مصرعه في الحال بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

أقوال المتهمين
- أقر المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بأنه وعلی إثر خلاف زوجي فيما بين المجني عليه وزوجته المتهمة الثانية حضر إليهم الأول بمسكن الأولى منهم لحل تلك الخلاف، إلا أنه وعلى إثر تشاحنه مع أفراد أسرتها قامت بغلق باب مسكنها واحتجزته داخل العين، ومنع كل من المتهمين الثالث والرابع مغادرته منها، وتعديا عليه بالضرب، وأن المجني عليه وفي أعقاب ذلك هوى من شرفة المسكن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

إصابة أحمد مكى بفيروس كورونا

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

الثلاثاء.. «غيوم فرنسية» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية