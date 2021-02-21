إصابة أحمد مكى بفيروس كورونا

أصيب الفنان أحمد مكى بفيروس كورونا، ويخضع مكى حاليا للعزل المنزلي ويلتزم ببروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة ومن المقرر تأجيل مشاهده فى مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.ومن المقرر أن يقوم مكى بعمل مسحة جديدة بعد أسبوعين للتأكد من سلبيتها والعودة لاستئناف نشاطه الفني.ويكثف المخرج بيتر ميمي ساعات تصوير المسلسل أملا في انتهائه قبل حلول شهر رمضان الكريم.الاختيار 2 يتناول قصص وتضحيات رجال الشرطة المصرية كما يركز على اعتصام رابعة وخلايا الضباط الذين انضموا الي الجماعة المحظورة في تلك الفترة.الاختيار 2 من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإنجي المقدم وعدد كبير من النجوم ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.