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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يعرب عن قلقه لأعمال العنف بالصومال

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:24 م
العسومي
العسومي
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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو، وأدت إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

ودعا رئيس البرلمان العربي- في بيان اليوم الأحد - جميع الأطراف الصومالية إلى الاصطفاف الوطني وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الصومالي، والانخراط البناء في حوار جاد يفضي إلى التوصل إلى اتفاق وطني شامل يحفظ الأمن ويحقق الاستقرار في جمهورية الصومال.

وجدَّد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والوحدة الوطنية في جمهورية الصومال، بما يلبي تطلعات الشعب الصومالي الشقيق وطموحاته في التنمية والاستقرار.

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