معاينات للتخطيط والطرق تمهيدًا لرصف الحارة البطيئة من الكيلو 1 حتى إسكان الشباب بمطروح

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إجراء معاينات للحارة البطيئة من الكيلو 1 حتى عمارات إسكان الشباب بالكيلو 4 تمهيدا لأعمال الرصف من خلال اللجنة المشكلة من مدير مديرية الطرق ونائب رئيس المدينة وإدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.وأكد «جاب الله» على أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من رصف مناطق الليدو والروضة والسنوسية حتى حي الدولار ومحيط عمارات بورسعيد بعد الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية لتلك المناطق.وأشار إلى أن إدارة التشجير بمجلس المدينة قصت وقلمت النخيل وأشجار الزينة بشارع علم الروم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق وأعمال التجميل بالميادين العامة بالجزيرة الوسطي بالطريق الدولي بمدخل المدينة.وأوضح رئيس مرسي مطروح أن جهاز النظافة بالأحياء رفع أكثر من 455 طن من القمامة والمخلفات على مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة.