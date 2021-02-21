الاتحاد الإفريقي يعقد جلسات تشاورية عن دور المرأة والمساواة.. غدًا

أعلن الاتحاد الإفريقي عن انعقاد سلسلة من الجلسات التشاورية عن دور المرأة في صنع القرار والمساواة بين الجنسين، غدًا الإثنين، في مسعى للتحضير، لأعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة منتصف شهر مارس المقبل في نيويورك.ومن المقرر انعقاد الجلسات التشاورية عن بُعد، يومي الإثنين والثلاثاء، على مستوى الخبراء الفنيين، ثم تعقبها مشاورات إفريقية وزارية الجمعة المقبل.ومن المقرر أن تطلق مفوضية الاتحاد الإفريقي أثناء المشاورات الوزارية أول استراتيجية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعد تعديلها مع بروتوكول "مابوتو" بشأن حقوق المرأة.وتهدف المشاورات الفنية والوزارية إلى تنسيق الجهود القارية مع الجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة والتوصل إلى رسائل إفريقية مشتركة بشأن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الشهر المقبل.