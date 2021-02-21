وفاة شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الدائري، بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى المستشفى العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العقيد عمرو فؤاد، مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوقوع حادث تصادم بالطريق الدائري لمركز ومدينة سمالوط، بين سيارتين الأولى سيارة ملاكي والثانية سيارة نقل بمقطورة، وجار حصر الإصابات والوفيات.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والمحلية لمعاينة وفحص محل الواقعة، بحضور العقيد عمرو فؤاد، مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والرائد محمد عليوة، رئيس المباحث، والرائد محمد الطراوي، الضابط بالمركز، حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة مينا صفوت "مستقل سيارة رقم "8472" ملاكي "ن. ط.ر"، إثر اصطدامه بسيارة نقل بمقطورة تحمل رقم "2648 ن.ج.ر"، قيادة المدعو "أحمد فتحي علي" المقيم بسمالوط البلد ومصاب ببعض الجروح، وتم نقل الجثمان لمشرحة المنيا والمصاب لمستشفى سمالوط العام لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان عليه قبل خروجه.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.