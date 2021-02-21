تباين مؤشرات الخليج الرئيسية عند الإغلاق

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين الأحد في غياب عوامل جديدة، في حين ضغط قطاع العقارات على مؤشر دبي.وزاد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 بالمئة بعدما تكبد خسائر لجلستين، وارتفع سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وصعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.8 بالمئة.وأجازت هيئة الغذاء والدواء في المملكة استخدام لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19، حسبما أوردته رويترز يوم الخميس نقلا عن التلفزيون الرسمي.وتراجع المؤشر الرئيسي بدبي 0.3 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة وانخفاض سهم داماك العقارية 2.5 بالمئة.كانت داماك، المالكة لملعب الجولف الوحيد في الشرق الأوسط الذي يحمل اسم (ترامب)، قالت الأسبوع الماضي إن السوق العقارية في الإمارة تضررت بوجه عام من الجائحة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركةحسين سجواني إن "الانتعاش الحقيقي" سيستغرق ما لا يقل عن 12 إلى 24 شهرا.تكبدت داماك خسارة صافية 37 مليون درهم قبل عام.وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة اتصالات 0.8 بالمئة.وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة وهبط سهم البنك التجاري القطري 2.2 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 1.1 بالمئة.