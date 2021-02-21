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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صربيا تتسلم أولى شحنات لقاح «أسترازينيكا»

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:09 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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وصلت شحنة تضم 150 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة "أسترازينيكا" للأدوية وجامعة أكسفورد، إلى مطار بلجراد، اليوم الأحد، مما جعل صربيا أول دولة في منطقة غرب البلقان تتلقى إمدادات من اللقاح البريطاني.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش- في تصريح نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية، لدي وصوله إلى المطار لاستقبال الشحنة- "إن اللقاحات، التي وصلت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية من إسطنبول، تم إنتاجها في الهند".

ووصف فوتشيتش سعر اللقاح بأنه "جيد للغاية فقد تنازل كل من أسترازينيكا وأكسفورد عن أرباحهما".. مضيفا أنه "من المتوقع إرسال شحنة أخرى تضم 150 ألف جرعة في غضون 12 أسبوعا".

ومن جانبه، قال السفير البريطاني لدى صربيا سيان ماكليود، للصحفيين في المطار، "طوّر هذا اللقاح فريق شاب في جامعة أكسفورد ضم أيضا شبابا من صربيا".

واشارت الصحيفة إلى أنه منذ ديسمبر تم تطعيم أكثر من 730 ألف شخص، أو ما يزيد قليلا عن 10% من سكان صربيا ضد "كوفيد-19"، حيث حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاحات الأخرى المتوافرة في البلاد.

يذكر أن صربيا سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 434 ألفا و122 إصابة بفيروس كورونا، و4 آلاف و321 حالة وفاة ناجمة عنه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الحكومة الصربية أمس.

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