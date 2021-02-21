واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح
الأحد 21/فبراير/2021 - 04:29 م
جمال عاشورطباعة
ناشد الكاتب الكبير الجزائري واسيني الأعرج، المؤسسات الثقافية، والمسئولين بإنقاذ حياة الكاتب اليمني الكبير عبد العزيز المقالح.
وقال الأعرج عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "من ينقذ الكاتب اليمني الكبير عبد العزيز المقالح من اليأس القاتل. لقد جعل من اليمن في وقته، منارة ثقافية في وقتها ارتادها عدد لا يحصى من المثقفين العرب، ألا يوجد حل لترحيله من رماد الخراب الذي يحيط به؟ من المرض الذي يتهدده في كل ثانية، ومن العزلة التي تسرق كل يوم قليلا من روحه".
وتابع: قصيدته (أعلنت اليأس) علامة عن المأساة العميقة التي تعذب الكاتب، وتقول القصيدة:
أعلنت اليأس
جسدى يشيخُ
ومثله لغتى وصوتى
ذهبَ الذين أحبهم
وفقدتُ أسئلتى
ووقتى
أنا سائرٌ وسط القبورِ
أفرُّ من صمتى
لصمتى.
■ ■ ■
أبكى
فتضحكُ من بكائى
دورُ العبادةِ والملاهى
وأمّدُ كفى للسماء
تقولُ: رفقًا يا إلهى
الخلقُ - كل الخلق -
من بشرٍ، ومن طيـرٍ
ومن شجرٍ
تكاثر حزنْهم
واليأسُ يأخذهم - صباحَ مساءَ -
من آهٍ..لآه
■ ■ ■
حاولتُ ألا أرتدى
يأسى
وأبدو مطمئنًا
بين أعدائى وصحبى
لكننى لما رحلتُ
إلى دواخلهم
عرفتُ بأنهم مثلى
وأن اليأس ينهشُ
كل قلبِ.
أعلنتُ يأسى للجميع
وقلتُ إنى لن أخبـى.
■ ■ ■
هذا زمان للتعاسة ِ
والكآبةْ.
لم يترك الشيطانُ فيهِ
مساحةً للضوء
أو وقتًا لتذكار المحبةِ
والصبابةْ.
أيامهُ مغبّرةُ
وسماؤُه مغبرةُ
ورياحه السوداء
تعصف بالرؤوس العاليات
وتزدرى التاريخ
تهزأ بالكتابهْ.
■ ■ ■
أنا ليس لى وطنٌ
أفاخر باسمهِ
وأقول حين أراه:
فليحيا الوطنْ.
وطنى هو الكلماتُ
والذكرى
وبعضٌ من مرارات الشجنْ
باعوه للمستثمرين وللصوص
وللحروبِ
ومشت على أشلائهِ
زمرُ المناصب والمذاهب
والفتن.
■ ■ ■
صنعاء...
يا بيتًا قديمًا
ساكنًا فى الروح
يا تاريخنا المجروح
والمرسوم فى وجه النوافذ
والحجارة
أخشى عليك من القريب
ودونما سببٍ
أخاف عليك منكِ
ومن صراعات الإمارهْ
وقال الأعرج عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "من ينقذ الكاتب اليمني الكبير عبد العزيز المقالح من اليأس القاتل. لقد جعل من اليمن في وقته، منارة ثقافية في وقتها ارتادها عدد لا يحصى من المثقفين العرب، ألا يوجد حل لترحيله من رماد الخراب الذي يحيط به؟ من المرض الذي يتهدده في كل ثانية، ومن العزلة التي تسرق كل يوم قليلا من روحه".
وتابع: قصيدته (أعلنت اليأس) علامة عن المأساة العميقة التي تعذب الكاتب، وتقول القصيدة:
أعلنت اليأس
جسدى يشيخُ
ومثله لغتى وصوتى
ذهبَ الذين أحبهم
وفقدتُ أسئلتى
ووقتى
أنا سائرٌ وسط القبورِ
أفرُّ من صمتى
لصمتى.
■ ■ ■
أبكى
فتضحكُ من بكائى
دورُ العبادةِ والملاهى
وأمّدُ كفى للسماء
تقولُ: رفقًا يا إلهى
الخلقُ - كل الخلق -
من بشرٍ، ومن طيـرٍ
ومن شجرٍ
تكاثر حزنْهم
واليأسُ يأخذهم - صباحَ مساءَ -
من آهٍ..لآه
■ ■ ■
حاولتُ ألا أرتدى
يأسى
وأبدو مطمئنًا
بين أعدائى وصحبى
لكننى لما رحلتُ
إلى دواخلهم
عرفتُ بأنهم مثلى
وأن اليأس ينهشُ
كل قلبِ.
أعلنتُ يأسى للجميع
وقلتُ إنى لن أخبـى.
■ ■ ■
هذا زمان للتعاسة ِ
والكآبةْ.
لم يترك الشيطانُ فيهِ
مساحةً للضوء
أو وقتًا لتذكار المحبةِ
والصبابةْ.
أيامهُ مغبّرةُ
وسماؤُه مغبرةُ
ورياحه السوداء
تعصف بالرؤوس العاليات
وتزدرى التاريخ
تهزأ بالكتابهْ.
■ ■ ■
أنا ليس لى وطنٌ
أفاخر باسمهِ
وأقول حين أراه:
فليحيا الوطنْ.
وطنى هو الكلماتُ
والذكرى
وبعضٌ من مرارات الشجنْ
باعوه للمستثمرين وللصوص
وللحروبِ
ومشت على أشلائهِ
زمرُ المناصب والمذاهب
والفتن.
■ ■ ■
صنعاء...
يا بيتًا قديمًا
ساكنًا فى الروح
يا تاريخنا المجروح
والمرسوم فى وجه النوافذ
والحجارة
أخشى عليك من القريب
ودونما سببٍ
أخاف عليك منكِ
ومن صراعات الإمارهْ
واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح
واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح
واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح
واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح
واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح
واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح