واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ناشد الكاتب الكبير الجزائري واسيني الأعرج، المؤسسات الثقافية، والمسئولين بإنقاذ حياة الكاتب اليمني الكبير عبد العزيز المقالح.وقال الأعرج عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "من ينقذ الكاتب اليمني الكبير عبد العزيز المقالح من اليأس القاتل. لقد جعل من اليمن في وقته، منارة ثقافية في وقتها ارتادها عدد لا يحصى من المثقفين العرب، ألا يوجد حل لترحيله من رماد الخراب الذي يحيط به؟ من المرض الذي يتهدده في كل ثانية، ومن العزلة التي تسرق كل يوم قليلا من روحه".وتابع: قصيدته (أعلنت اليأس) علامة عن المأساة العميقة التي تعذب الكاتب، وتقول القصيدة:أعلنت اليأسجسدى يشيخُومثله لغتى وصوتىذهبَ الذين أحبهموفقدتُ أسئلتىووقتىأنا سائرٌ وسط القبورِأفرُّ من صمتىلصمتى.■ ■ ■أبكىفتضحكُ من بكائىدورُ العبادةِ والملاهىوأمّدُ كفى للسماءتقولُ: رفقًا يا إلهىالخلقُ - كل الخلق -من بشرٍ، ومن طيـرٍومن شجرٍتكاثر حزنْهمواليأسُ يأخذهم - صباحَ مساءَ -من آهٍ..لآه■ ■ ■حاولتُ ألا أرتدىيأسىوأبدو مطمئنًابين أعدائى وصحبىلكننى لما رحلتُإلى دواخلهمعرفتُ بأنهم مثلىوأن اليأس ينهشُكل قلبِ.أعلنتُ يأسى للجميعوقلتُ إنى لن أخبـى.■ ■ ■هذا زمان للتعاسة ِوالكآبةْ.لم يترك الشيطانُ فيهِمساحةً للضوءأو وقتًا لتذكار المحبةِوالصبابةْ.أيامهُ مغبّرةُوسماؤُه مغبرةُورياحه السوداءتعصف بالرؤوس العالياتوتزدرى التاريختهزأ بالكتابهْ.■ ■ ■أنا ليس لى وطنٌأفاخر باسمهِوأقول حين أراه:فليحيا الوطنْ.وطنى هو الكلماتُوالذكرىوبعضٌ من مرارات الشجنْباعوه للمستثمرين وللصوصوللحروبِومشت على أشلائهِزمرُ المناصب والمذاهبوالفتن.■ ■ ■صنعاء...يا بيتًا قديمًاساكنًا فى الروحيا تاريخنا المجروحوالمرسوم فى وجه النوافذوالحجارةأخشى عليك من القريبودونما سببٍأخاف عليك منكِومن صراعات الإمارهْ