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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 3 منشآت وإعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة بالإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:28 م
اللواء خالد جمعة
اللواء خالد جمعة
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس حى المنتزه ثان، حملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.

وتوجهت الحملة إلى شارع ملك حفنى بحرى، وشارع وهران، وذلك للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع ٣ منشآت، لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحصيل غرامات فورية من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات، وتم إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالح للاستخدام الآدمى، والتحفظ على عينات من بعض المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل؛ تم تحرير ١٥ محضرا متنوعا ما بين عدم اتباع إجراءات الحماية المدنية، وعدم وجود حاوية لجمع النفايات، وعدم اتباع الاشتراطات الصحية، وعدم حيازة شهادات صحية.

وخلال الحملة؛ تم التحفظ على كمية من المضبوطات، وإزالة ٤ تند حديدية، وإزالة رصيف خرسانى، وكشك متعدى على حرم الرصيف العام، وإزالة كافة الكتل الخرسانية التى تعوق حركة المارة، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والمخلفات التى تشغل حرم الطريق العام.

وعلى صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).

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