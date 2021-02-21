تعرف على التقسيم الكامل للصوم الكبير في كنيسة الروم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوزذكس بدأت "التريودي"، وهو الاستعداد أو التهيئة للصوم الكبير.أضاف أنطونيو، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه زمن التريوذي ينقسم إلى 3 مراحل أولا فترة التهيئة، والصوم الأربعيني الكبير، والأسبوع العظيم المقدس.أشار إلى أن فترة التهيئة للصوم تمتد لثلاثة أسابيع تسبق البدء الفعليّ بالصوم الكبير، وتتضمّن 4 آحاد هى: أحد الفرّيسي والعشّار، أحد الإبن الشاطر، أحد الدينونة (أحد مرفع اللّحم)، أحد الغفران (أحد مرفع الجبن).واختتم:"يتخلّل مرحلة التهيئة "سبت الراقدين" الذي يقع في اليوم السابق لأحد مرفع اللحم (أحد الدينونة)، أما سبت لعازر وأحد الشعانين، هما حلقة الوصل بين أيام الصوم الأربعيني والأسبوع العظيم المقدّس، والتهيئة للدخول فيه، بحيث يُقيم المسيح لعازر من القبر كحَدثٍ إستباقيّ لقيامته هو في اليوم الثالث".