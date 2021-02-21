لجنة الطوارئ الصحية بالسودان: انحسار إصابات ووفيات كورونا

أكدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، أن هناك انحسارًا في تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الفترة السابقة.وأوضحت اللجنة - في اجتماعها برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور، اليوم الأحد، أن خطورة الوباء ما زالت ماثلة وأن الوضع العالمي غير مستقر ومقلق في الإقليم، وأوصت بضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط الصحية بحزم في المطارات والمعابر البرية والبحرية.واستعرضت تقريرًا حول الجهود المبذولة لجلب لقاح كورونا وإمكانية الاستفادة من البنية التحتية الجيدة لنظام التحصين في السودان والتعاون مع منظمة اليونيسيف والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.من جهتها.. قدمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تقريرًا حول الوضع بالولاية وتحديدًا في قطاع التعليم، لافتة إلى أن هناك عدم التزام واضح بالاحترازات الصحية من معظم أولياء الأمور والإدارات والطلاب على حد سواء.. مؤكدة أن هذا الأمر مؤشر غير جيد، وطالبت الجميع بأخذ الأمر على محمل الجد والتعامل بحذر.وحول العودة الآمنة للأنشطة العامة والتجمعات المختلفة، أوصت اللجنة بدراسة الأمر وإيجاد آلية مناسبة لمتابعة تنفيذ المحاذير الصحية ومراجعة العقوبات المفروضة على مخالفات الضوابط والاحترازات الصحية.ووجهت اللجنة، الغرفة المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم بلقاء القطاعات المتضررة والاتفاق على آلية عمل تضمن تطبيق الموجهات الصحية وتقليل المخاطر مع تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على الإيقاف.كما وجهت الوزارات المختصة لتنسيق وترتيب أمر العودة الطوعية لحوالي 2700 مواطن سوداني من دولة ليبيا بالتعاون مع جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج ومنظمة الهجرة الدولية والمنظمات ذات الصلة.