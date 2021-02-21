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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على ميمر إكرام الذي دافع عن محبة المسيحيين لصور القديسين

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:22 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريحات حول "ميمر إكرام الأيقونات لثيودوروس أبي قُرة".

وقال نيقولا، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ثيودوروس أبي قُرة هو هو أسقف حرّان خلقيدوني أرثوذكسي ترهبن في دير القدّيس سابا بفلسطين، يوصف بـ"المعلّم العامل والفيلسوف الكامل، والأب الفاضل كير ثاوذورس أسقف حرّان"، وليس هنالك ما يثبت اعتباره في مصاف القدّيسين (اتوفَّى حول سنة 825م).

وبخصوص ميمر إكرام الايقونات، فهو رد على اعتراض: إن الصور المقدسة ليست متصلة بالله كالأشكال التي ظهر من خلالها، ورد على الذين يقولون إن الصور التي يَسجد لها النصارى ليست موصولة بما هي صورته، وإن الأسماء والصور سواء في الدلالة، ومهما صُنع بالأسماء والصور من هوان أو كرامة فهو واصل إلى ما تلك الصور والأسماء دليلة عليه.

يقول الميمر:"إن قال قائل إن الأسماء ليست كالصور، فهو إنما يقول هذا لجهله بالأمور، وحيث لا يعلم أن الأسماء المكتوبه أشباه الأصنام للألفاظ، والألفاظ أشباه للأوهام. والأوهام أشباه للأشياء، كما تقول الفلسفة، فهل الصور إلا كتاب بَيِّنٌ يفهمه من يقرأ ومن لا يقرأ؟ فلذلك هي أفضل من الكتاب في وجهٍ، لأن الكتاب والصور هما تذكِرة للأشياء التي تدل عليها، والصور في التذكير أبلغ من الكتاب، والعجب من غِلَظِ اليهود وغيرهم في عيبهم على النصارى إكرامهم صور القديسين وإن كانت غير موصولة بالقديسين، حيث لا يأبهون لما يصنعون على مثلَ ما يَعِيبونه على النصارى من ذلك".

أضاف:"إلا فليخبرنا اليهودي وغيره ممن يدعي الإيمان، لو أن رجلًا كتب في قِرطاس اسم ابراهيم خليل الله، وإسحق ويعقوب وموسى وداود، أنبياء الله، ثم أخذ القِرطاس مَن هو عدو لهؤلاء الأنبياء المُقَدَسين، فبصق فيه وداسه وطفسه معاداة لهؤلاء الأنبياء، ألم يكن فاعل هذا مستحقًا عندهم القتل، كأنه فعله بهؤلاء الأنبياء بأعينهم؟ هذا ما لا شك فيه، وهذه الأسماء معلوم هو أنها غير موصولة بهؤلاء الأنبياء، وبحسب هذا يُكرِمون، إن عقلوا، مَن قَبَّلَ هذا القِرطاس ووضعه على عينيه وطَيَّبه، فإذا كانت الصورة هي أفضل من الكتاب، كما أوضحنا، فهي أولى بذلك من الأسماء، إذن النصارى في سجودهم لصور القديسين، لا على وجه العبادة بل على وجه الكرامة المستأهِلها القديسون من جميع المؤمنين، إنما يسجدون للقديسين بأعينهم، وهذا كفي به مُحسِّنًا سجود النصارى لصور القديسين".
تعرف على ميمر إكرام الذي دافع عن محبة المسيحيين لصور القديسين
تعرف على ميمر إكرام الذي دافع عن محبة المسيحيين لصور القديسين
تعرف على ميمر إكرام الذي دافع عن محبة المسيحيين لصور القديسين
تعرف على ميمر إكرام الذي دافع عن محبة المسيحيين لصور القديسين

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