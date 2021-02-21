وسائل إعلام ليبية: «باشاغا» لم يُصب في الهجوم على سيارته

كشفت وسائل إعلام ليبية، الأحد، عن عدم إصابة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، خلال الهجوم النار على موكبه غرب طرابلس، وفقًا لقناة العربية.وكان تعرض موكب باشاغا لإطلاق نار غرب طرابلس، اليوم، حيث اعترضت سيارة مسلحة طريق موكب وزير داخلية الوفاق واشتبكت مع حمايته.وأدى الاشتباك لمقتل شخص من المجموعة التي هاجمت موكب باشاغا، ويؤكد عدد من التقارير نجاة باشاغا من الهجوم.ووفقًا لقناة العربية، فإن السيارة التي هاجمت موكب وزير داخلية الوفاق كانت مصفحة ومسلحة.