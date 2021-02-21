القباج: قروض بفائدة 6% للتمكين الاقتصادى بقرى حياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إن وزارة التضامن، تسعى إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر فقرا، من خلال نقل أصول إنتاجية أو بقروض لا تتعدى الفائدة 6%، مشيرة إلى أن الوزراة تسعى إلى تسويق منتجاتهم قبل اختيار المنتج نفسه لأنهم يفتقرون إلى عنصر التسويق.وأضافت وزيرة التضامن، خلال لقائها مع 23 جمعية أهلية بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن هناك أكثر من مليون طفل متسربين من المدارس، والآن معظمهم لا يستمعون للدروس أونلاين في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنه يجب التفكير الاستثماري في الريف، والتمكين الاقتصادي من خلال تدريب الشباب غير المتعلمين مهنيا، وعمل ورش بداخل الريف.