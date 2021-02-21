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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا ثيؤدوروس للبطريرك الصربي الجديد: أنتم اختيار إلهي

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:15 م
البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا البطريرك ثيودوروس الثاني أرسل رسالة تهنئة إلى بطريرك صربيا المنتخب حديثًا بورفيريوس.

أضاف البابا ثيؤدوروس في رسالته:"صاحب الغبطة والبطريرك المقدس لصربيا، الحبيب في الرب يسوع المسيح، وأخانا وشريكنا في الخدمة السيد المتروبوليت بورفيريوس مع تقديرنا الأخوي لغبطتكم لاختياركم الإلهي الذي نال استحسانا كبيرا. خبر انتخابكم على عرش القديس سابا عبر شبه جزيرة البلقان ووصلت إلى أرض النيل وإلى سمعنا، جعلتنا نشعر بسعادة غامرة، إن الرئاسة الكنائسية ورجال الإكليروس في كنيسة مار مرقس يهتفون مستحق".

أضاف:"إن انتخاب غبطتكم بالإجماع يشير إلى المشاعر السعيدة، حيث خلفت سلفك الذي راقد في الرب اللامع والمحبوب البطريرك إيريناوس، بل بالأحرى صعدت عرشًا تاريخيًا للقديس سافا، الذي نتمنى بصدق بصلواته وبركاته أن يدعمك في عملك الجبار والشاق. نتمنى لك من صميم القلب أن تكون رئاستكم البطريركية لأعوام عديدة لمجد الله والشعب الصربي المحبوب، وأن يمدك الله بالصحة وطول العمر".

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