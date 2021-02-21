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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عميد طب طنطا: الطلاب العباقرة نموذج مشرف وتكريمهم مستحق

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:14 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، أن فريق الطلاب العباقرة الذين حصدوا كأس العباقرة للجامعة كان من بينهم 4 طلاب من كلية الطب، موضحًا أن الكلية تفتخر بهم لأنهم نموذج مشرف وتكريمهم مستحق بعد فوز الجامعة بالكأس للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الطب، اليوم الأحد، حيث قدم الدكتور أحمد غنيم، خلال انعقاد المجلس التهنئة للطلاب، مطالبًا إياهم بالاستمرار فى التفوق والتميز، ومؤكدًا حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين ورعايتهم في كافة المجالات.

شمل التكريم من طلاب كلية الطب كل من ‏أسامة أنور مصطفى البديوي، إسراء محمد عبدالغني، ‏نجوى السيد راضي، أحمد جمال عبدالفتاح العباسي.

كما شمل التكريم أحمد خالد حجازي، أمين اتحاد طلاب الجامعة، وإسلام إبراهيم عطا، أمين اتحاد طلاب كلية الطب، وعمر طارق أمين، الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة، ونادين محمد زناتي، الطالبة المثالية على مستوى كلية الطب.

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