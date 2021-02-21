فحص ٤٢٠ حالة من أبقار وجاموس وأغنام بقرية نيدة في أخميم

تابع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات القافلة البيطرية المجانية التي نظمتها كلية الطب البيطري بنجع الهريف - قرية نيدة - مركز أخميم، للفحص والعلاج المجاني للحيوانات والدواجن، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة والدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.وأكد عزيز أن إدارة الحامعة تحرص على تقديم خدماتها المجتمعية بكافة المجالات ومنها تنظيم القوافل الطبية والبيطرية التي تجوب قرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا للكشف والعلاج المجاني، مضيفًا أن هذه اﻟﻘواﻓـل ليس لها دور علاجي فقط بل دور توعوي لأهالي هذه القرى، حيث يتم تنفيذ محاضرات للتوعية واﻹرﺷـﺎد اﻟﺻـﺣي والبيطري عن كيفية وطـــرق اﻟوﻗﺎﯾـــﺔ ﻣـــن اﻷﻣـــراض وغيرها، بجانب دورها في التدريب العملي للطلاب المشاركين بها وتؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.وقال الدكتور بهاء الدين علي، إنه تم من خلال القافلة فحص وعلاج ٤٢٠ حالة من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب، حيث تنوعت الحالات المرضية بين حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، حيث تم إجراء بعض العمليات للحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، فضلا عن تشخيص وعلاج أكثر من ٨٠ حالة من الطيور بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أنه شارك بالقافلة طلاب وطالبات من الفرق النهائية بالكلية، حيث تم تدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وإجراء عمليات الجس والعمليات الجراحية والكشف على الطيور وعلاجها بصرف العلاج اللازم مجانًا، إلى جانب التوعية بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة بأمراض تنتقل بين الإنسان والحيوانات وطرق الحفاظ عليها وتنمية الثروة الحيوانية.