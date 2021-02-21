هل يحق لمدارس الناشيونال عقد امتحانات «هاى ليفل»؟.. وزير التعليم يجيب

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على استفسار أولياء الأمور حول: "هل يحق للمدارس الخاصة أو الناشيونال أو الانترناشيونال إجراء امتحانات هاى ليفل فى الإنجليزي والفرنساوي والألمانى هذه الأيام؟"، قائًلا: "نعم يحق لهم".وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الأول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.