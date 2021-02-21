هل يحق لمدارس الناشيونال عقد امتحانات «هاى ليفل»؟.. وزير التعليم يجيب
الأحد 21/فبراير/2021 - 04:13 م
ريم محمودطباعة
رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على استفسار أولياء الأمور حول: "هل يحق للمدارس الخاصة أو الناشيونال أو الانترناشيونال إجراء امتحانات هاى ليفل فى الإنجليزي والفرنساوي والألمانى هذه الأيام؟"، قائًلا: "نعم يحق لهم".
وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الأول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.
وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات التيرم الأول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021، بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية أخر العام، فى حين أن امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بالاضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.