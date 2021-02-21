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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا نيقولا: اهتمام «الأرثوذكسية» بالقديسين جذب الأمريكان الأفارقة

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:23 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، مُجيبًا خلاله على تساؤل: "لماذا يتم جذب المزيد من الأمريكيين الأفارقة إلى الكنيسة الأرثوذكسية؟".

وقال مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تنجذب الجالية الأمريكية الإفريقية إلى المسيحية الأرثوذكسية المستوحاة من جذورها في إفريقيا، لأسباب عدة ومثل تقديس القديسين السود.

وأشار الأنبا نيقولا أنطونيو إلى كارل بيري وهو واحد من عدد قليل من الأمريكيين السود، الذي تم تعيينه كاهنًا أرثوذكسيًا بكنيسة الروم باسم الأب موسى، بالرغم من أنه نشأ وترعرع في الكنيسة الأسقفية الإفريقية الميثودية.

وأضاف أن الأب موسى قال إنه في عام 1983 دخل الكنيسة الأرثوذكسية للمرة الأولى، وفوجئ بما رآه من أيقونات القديسين السود، وقال: "كانت فكرتي الأولى أن هؤلاء كانوا مجرد أشخاص من البيض الليبراليين الذين كانوا يقومون ببعض التوعية ويحاولون جذب الناس السود.. إلا أن الكاهن أخبره أنها في الواقع نسخ طبق الأصل من أيقونات القرن الثالث، مرتبطة بالعودة إلى المسيحية التي نشأت منذ مئات السنين".

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