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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الحياة ليست فراشات دائمًا».. درة تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:13 م
درة
درة
سارة ساويرس
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شاركت النجمة "درة"، بأحدث إطلالة لها، مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحازت على إعجاب الآلاف المتابعين.

ووجهت "درة" رسالة قوية لجمهورها قائلة: "الحياة ليست دائمًا أقواس قزح وفراشات، إنها حلول وسط تدفعنا إلى الأمام".

واختارت "درة" الظهور بإطلالة كاجول، مرتدية بالطو طويل لونه بيج، مع ليجن أسود اللون، ونسقت معه بوت أنيق أسود اللون، وحقيبة لونها بنى لتناسب إطلالتها، وارتدت نظارة شمسية أنيقة، جعلت شعرها منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج لتبدو أكثر إشراقًا وحيوية.

ومؤخرًا تصدرت النجمة درة وزوجها المهندس هاني سعد، غلاف مجلة Elle، بمجموعة من الإطلالات التى كشفت عن أناقة مثالية، واعتمدت درة وزوجها مجموعة من الإطلالات الراقية.

وكتبت عنهما المجلة، عبر حسابها الرسمي على انستجرام": "ثنائي الحب رقم واحد في الوطن العربي النجمة درة والمهندس هاني سعد، في مقابلة حصرية بمناسبة عيد الحب، يتحدثان عن عشقهما، أمنياتهما، ومشاريعهما المستقبلية".

ونستعرض فى الصور التالية، أحدث إطلالة للنجمة "درة" عبر إنستجرام.

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