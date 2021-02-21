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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج: مليون طفل مستهدف بالحضانات فى حياة كريمة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:24 م
القباج
القباج
ولاء جمال
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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حوالي مليون طفل مستهدف فقط بالحضانات داخل قرى حياة كريمة، مشيرة إلى أنه مستهدف 8 ملايين طفل من إجمالى 12 مليون طفل تحت سن 4 سنوات، لافتة إلى أن الحضانة قناة لاكتشاف الإعاقة المبكرة مثل الكشف عن السمع، ومنظور متكامل يرتكز على صحة الطفل والمرأة، ويتيح فرص إقراض العلاء الدور الإنتاجى والحد من الدور الإنجابى.

وأكدت القباج، فى تصريحات أن خدمات تأهيل الإعاقة قليلة فى القرى قائلة: "بيعدوا قرى وجبال للوصول للمراكز"، وأوضحت أن 10.8٪ من ذوى الإعاقة فى الريف غير متعلمين، وبنلاقيهم مربوطين بسلاسل.

ولفتت إلى أن هناك مليون طالب متسرب من التعليم، إلى جانب وجود آخرين مهددين بالتسرب، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء مدارس مجتمعية وفصول مجتمعية لهؤلاء الطلاب بقرى حياة كريمة.

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