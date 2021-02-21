مخرج «في بيتنا روبوت»: لم نستعن بمهندسين روس في المسلسل

أعرب المخرج وليد الحلفاوى عن سعادته بردود أفعال الجمهور على مسلسله "في بيتنا روبوت"، مؤكدًا أنه يتمنى أن تستمر هذه الحالة الإيجابية حتى نهاية عرض حلقات المسلسل المقرر انطلاقها اليوم.وقال الحلفاوي، لـ"الدستور": "المسلسل يدور فى إطار من كوميديا الخيال العلمى، وتم تصويره بالكامل فى 4 أشهر بعد اضطرارنا للعمل على فترات متقطعة بسبب انتشار فيروس كورونا، وانتهينا منه بالكامل منذ شهر".أضاف: "مشاهد شيماء سيف وعمرو وهبة، لكونهما (روبوت)، كان يجرى تصويرها أكثر من مرة لضبط الحركة والأداء والكلام، والكاميرات كانت تدور أحيانًا لمدة 20 ساعة يوميًا، كما أن الاستعانة بالجرافيك أرهقت فريق العمل كثيرًا، من أجل إخراج المشاهد بطريقة صحيحة واستخدام تقنيات عالية".ونفى الحلفاوي ما تردد حول الاستعانة بمجموعة من المهندسين من روسيا لتصوير العمل، أو شراء إنسان آلى "روبوت" للاستعانة به فى التصوير، مشيرًا إلى أن شركتى سينرجى وروزناما للإنتاج الفنى رصدتا ميزانية ضخمة للعمل، لخروجه على أكمل وجه، مع توفير معدات تصوير وتقنيات عالية الجودة، بالإضافة إلى توفير كل التجهيزات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على فريق العمل.