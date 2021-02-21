القباج: 600 مليون جنيه تكلفة «حياة كريمة» في 143 قرية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إجمالي المنصرف فى المرحلة الأولى لحياة كريمة وصل إلى 600 مليون جنيه فى 143 قرية، لافتة إلى أن الجمعيات ساهمت بـ17٪ بسبب توسعات المنظومة.وأضافت القباج، خلال اجتماعها مع 23 جمعية أهلية، اليوم لمناقشة تطوير قرى حياة كريمة، أن التطوير سيشمل الكهرباء والغاز والصرف الصحى، والتمكين الاقتصادى، وتقديم الخدمات الصحية، وذلك بمشاركة 23 جمعية أهلية.ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه لأول مرة سيتم شمول خدمات الصرف الصحى، مشيرة إلى أن تجارب القرى المصرية فى السابق كانت مفتتة وكانت لا تضم الحكومة بأكملها، مؤكدة أن حياة كريمة شملت الحكومة بأكملها، قائلة: "نتكامل مع بعضنا البعض ولدينا خطة واضحة بأنشطة شاملة بالخدمات والاستثمار فى البشر".