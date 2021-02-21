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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يكرم أوائل الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:34 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أوائل الدورات التدريبية الذين مثلوا المحافظة فى البرامج والدورات التدريبية التى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال النصف الأول من العام التدريبي "٢٠٢٠-٢٠٢١"، والذين كانوا خير سفير للمحافظة بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أوضح "الداودى" أنه تم تكريم 13 موظفا من العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية للمدن، والذين حصلوا على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التى شاركوا بها في الفترة من شهر سبتمبر حتى منتصف يناير الماضي، مؤكدا أن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الانتماء للعمل والتأكيد على أن الالتزام والجدية في العمل هما الأساس للتنمية الحقيقية.

ووجه بضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة على أن يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

من جانبهم أعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير، مؤكدين على جاهزيتهم للبدء فورًا في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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