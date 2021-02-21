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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن كود الطالب وعدد أسئلة امتحان أولى وثانية ثانوي 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:21 م
امتحان
امتحان
ريم محمود
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أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى حيث يبادر الطلاب بالبحث عن رابط الاستعلام عن كود الطالب، بعدما أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنها ستكون خلال يومين 27 و28 فبراير من المدرسة على التابلت على أن يكون هناك اختبارات شهرية لتقييم الطلاب بداية من مارس المقبل وتتم هذه الاختبارات على التابلت من المنزل ليكون التقييم الشهرى على منهج الشهر فقط، بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحان بعد الحصول على كود الطالب.

رابط الاستعلام عن كود الطالب

ويرصد "الدستور" رابط الاستعلام عن كود الطالب للحصول على رابط الأكواد أضغط الرابط التالى حتى تتمكن من الحصول عليه قبل الامتحان من هنا.

نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 

وعن شكل الامتحان وآلياته، بعد الحصول على كود الطالب قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي عقد الامتحانات بشكل إلكتروني كامل داخل اللجان المدرسية، تجنبا للازدحام والتكدس مخافة انتشار فيروس كورونا، من خلال جهاز التابلت التي قام الطلاب باستلامه.

كما ناشدت الوزارة من خلال بيانات صحفية رسمية لها الطلاب بالذهاب إلى المدارس لاستلام الشريحة الخاصة بهم، ومن يملك مشكلة فى ذلك الامر عليه التوجه إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو اللجوء إلى بوابة الشكاوى والاقترحات الرسمية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حتى يتم حل المشكلة له فى أسرع وقت.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن استعداد المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي داخل المدارس، حيث أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية فى اللجان، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة، وأيضًا سوف يتم وجود 14 طالب فقط فى اللجنة وليس أكثر من ذلك نظرًا لإلغاء التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد.

عدد أسئلة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021


وتنوعت أسئلة أولياء الأمور وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيما يخص عدد الأسئلة خلال الامتحانات التى تتم على التابلت، ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم فإن اللغه الثانية (فرنساوي،إيطالي،ألماني،أسباني) أصبحت 15 سؤالا، وأما مادة الكيمياء: 10 أسئلة، والأحياء 10 أسئلة، ومادة الفيزياء 10 أسئلة.

وحول الأسئلة الخاصة بشعبة علمي رياضة والتى يتخوف منها طلاب وطالبات الثانوية العامة فقد استقر المركز القومى للامتحانات على عدد الأسئلة في مادة الرياضيات 20 سؤالا، والفلسفة للقسم الأدبي 10 أسئلة، والجغرافيا 10 أسئلة، وأخيرًا مادة التاريخ 10 أسئلة، ومن المقرر أن يتم عمل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات أول بأول.

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