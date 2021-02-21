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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:06 م
الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
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كشفت الحكومة البريطانية عن أن صناعة الأمن السيبراني في البلاد توظف حاليا ما يقرب من 50 ألف شخص، وتمكنت من جذب استثمارات قياسية في عام 2020.

وأوضح التقرير السنوي للقطاع السيبراني الصادر مؤخرا عن وزارة الإعلام والثقافة والرياضة البريطانية، أن إجمالي عدد وظائف الأمن السيبراني في المملكة المتحدة بلغ في ديسمبر 2020 نحو 46 ألفا و683 وظيفة، حيث تم توفير 3800 وظيفة جديدة منذ أبريل 2019.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الأمن السيبراني في المملكة المتحدة ساهم بأكثر من 4 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني العام الماضي.

وساعد العدد المتزايد لشركات الأمن السيبراني في المملكة المتحدة – والذي ارتفع بنسبة 21٪ ليصل إلى 1483 شركة - على خلق طلب على متخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات.

وقدر التقرير، بشكل عام، قيمة قطاع الأمن السيبراني في المملكة المتحدة الآن بنحو 8.9 مليار جنيه إسترليني، وكان نمو هذا القطاع مدعومًا بمستويات قياسية من الاستثمار في الأمن السيبراني بالبلاد، فخلال العام الماضي، جمعت شركات الأمن السيبراني في المملكة المتحدة أكثر من 821 مليون جنيه استرليني من رأس المال عبر 73 صفقة وهو رقم قياسي يزيد عن ضعف مستوى الاستثمار في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن جمع المعلومات حول التهديدات ورصدها والكشف عنها وتحليلها كانت من أكثر منتجات الأمن السيبراني شيوعًا، كما شهدت مجالات أخرى مثل حماية أنظمة التحكم الصناعي وأمن إنترنت الأشياء، نموا، هي الأخرى، مما يعكس العدد المتزايد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت في البنية التحتية والمدن الذكية.

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