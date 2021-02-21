«أوقاف مطروح» تنظم دورة في اللغة العربية لـ 50 إماما

قال حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أنه بدأت فعاليات دورة اللغة العربية لـ 50 إمامًا وذلك بمقر كلية التربية جامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة مطروح وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة ورفع مهاراتهم الدعويةوأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه عقدت محاضرتين للأئمة، اليوم الأحد، وسط تجاوب كبير من منهم، وتعد هذه الدورة التدريبية الثانية التي تنعقد وفق البرتوكول الذي تم توقيعه بين مديرية الأوقاف وجامعة مطروح.ووجه "عبدالبصير" الشكر إلي جامعة مطروح، وكلية التربية على التعاون المثمر الذي سيجني ثماره ثقافة ووعيا وتنمية لمهارات الإمام لخدمة الدين والوطن.