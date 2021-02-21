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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يكرم المشاركين فى تجميل كوبرى المعنا

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:36 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء اتحاد شباب قنا والشباب الذين شاركوا في تنفيذ أعمال تجميل كوبرى المعنا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "قنا تتجمل"، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسحر صدقي، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ قنا أن التكريم يأتي في إطار حرص محافظة قنا على تشجيع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني علي مشاركة الجهات التنفيذية في تطوير وتجميل الجداريات والكبارى والشوارع والميادين بمدن المحافظة.

وأثني المحافظ على أعمال التجميل بكوبري المعنا التي أضفت شكلا وطابعا مميزين للكوبرى مقدما شكره لجميع المشاركين فى أعمال التجميل لما قدموه من جهود متميزة فى إظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى اللذين يليقان بها، مؤكدا أن مثل هؤلاء الشباب نموذج يُحتذى به فى حب الوطن وروح الانتماء.

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