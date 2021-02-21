«سلطة الكتاب المقدس» أحدث رسائل رئيس الكنيسة الإنجيلية (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر حلقة جديدة من حملة «الرسالة الأسبوعية لرئيس الطائفة الإنجيلية في مصر» للدكتور القس أندريه زكي، وجاءت الحلقة الاحدث تحت شعار سلطة الكتاب المقدس.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في الحلقة: "توجد مصادر كثيرة للمعرفة كالعلم، والتاريخ، والمنطق البشري ولكن كل هذا ليس له سلطة تساوي أو تعلو على سلطة الكتاب المقدس، وحده الكتاب المقدس قادر أن يرشدنا للحقيقة".