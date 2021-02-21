القباج: نسب مشاركة الجمعيات الأهلية تراجعت بسبب توسعات «حياة كريمة»

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بتدخلات الجمعيات الأهلية خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، من خلال توفير الأطراف الصناعية، وتطوير الحضانات، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه.وأضافت وزيرة التضامن، خلال لقائها مع 23 جمعية أهلية بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن مساهمة الجمعيات الأهلية كانت في بداية المرحلة 20%، وتراجعت إلى 15% بسبب كبر البرنامج وحجم الأموال المنقبة وتوسعات مبادرة حياة كريمة.يذكر أنه، انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في أفقر 5 محافظات على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا.