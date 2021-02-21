وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

وصلت "كيميا" للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس.. كيف ترى هذا وكيف ترى أهمية الجوائز بالنسبة للكاتب؟



كانت "كيميا" تحدي، خصوصا وأنها تدور في فترة صوفية عظيمة من فترات التاريخ العربي.. كيف جاءت الفكرة وما هي المراجع التي استندت إليها فيها؟



قلت إن "كيميا" هي رمز كل إنسان ضعيف.. وهي التي ضاع حقها في مهب الريح.. في رأيك ما هو السر خاصة وأن هناك أضرحة تمجد كل من كانت له علاقة بجلال الرومي والتبريزي؟



في النهاية هل يمكن لوليد علاء الدين أن يفصح عن عمله التالي؟



وصل الروائي وليد علاء الدين للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس فرع كبار الكتاب، وذلك عن روايته "كيميا"، والتي صدرت عن دار الشروق، وفيها يحكي قصة كيميا البنت التي أهداها جلال الدين الرومي لأستاذه شمس التبريزي، ويطرح علاء الدين الكثير من الأسئلة عبر الرواية، "الدستور" التقت علاء الدين، وكان هذا الحوار.الجائزة من الجواز أو المرور، إذ إنها في الأصل مستمدة من التقليد القديم الذي يُجيز فيه العالمُ طالبَ علمٍ بأنه أصبح مجازًا للتحدث في هذا العلم. فقدت الكلمةُ أطياف هذا المعنى ولكنها ما زالت مهمة للكتّاب، ليس فقط لقيمتها المادية، ولكن لأنها ما زالت تحمل بعض الروح المستمدة من معناها وتقاليد نشأتها؛ فالجائزة -إذا كانت منضبطة المعايير حسنة السمعة- تعد رسالة جواز شخصية للحاصل عليها ممهورة بتوقيع نخبة شكلوا لجنة التحكيم يُفترض أنهم من العلماء أو الخبراء في تخصصاتهم. وهي كذلك جواز مرور لاسم الفائز وأعماله للقراء عبر تسليط الضوء الإعلامي والنقدي عليها.بذرة رواية "كيميا كتاب" أدب رحلة كان من المفترض أن أنجزه لصالح المركز العربي للأدب الجغرافي، ارتياد الآفاق الذي ابتعثني لحضور فعاليات احتفال اليونسكو بالمئوية الثامنة لجلال الدين الرومي. استعدادًا للرحلة والكتابة قبل الموعد بشهور وضعتُ قائمة كتب تضم أعمال الرومي وما نُسب للتبريزي، ودراسات عن الفترة التي عاشا فيها، والمولوية وتاريخها وغير ذلك مما يستعد به الكاتب للكتابة. والتقيت خلال القراءة بكيميا الفتاة التي نشأت في بيت الرومي، وصلني نداؤها عبر طبقات ثمانية قرون لأجد نفسي منشغلًا بالبحث عنها واستعادة حقها من بين صور الأدب التي شوهتها لصالح سطوة الأسطورة الصوفية، وسعيت للتعريف بها مستخدمًا المعلومات التاريخية لإعادتها لعلاء الدين ابن الرومي الذي أحبها وأحبته، ولكن الرومي أهداها للتبريزي الذي يكبرها بخمسين عاما فماتت مقهورة. وكذلك سعيت لإيصال صوت علاء الدين الذي اتهموه ظلمًا بالتعصب لمجرد أنه لم يرض بالانصياع لطقوسهم كأخيه وغيره، وطالب بحريته في التفكير والحب.كتبت عن الصوفية في "كيميا" وكتبت عن عوالم مغايرة في روايات أخرى مثل "ابن القبطية" وغيرها.. هل عنيت أن كل رواية هي مشروع قائم بذاته منفصلة ومتصلة في نفس الوقت؟المشترك بين "ابن القبطية"، روايتي الأولى، و"كيميا"، روايتي الثانية، و"الغميضة" هو أنا شخصيًا، أحببت وصفَ الناقد محمود الحلواني وهو يتحدث عن "مشروع تفكيك روائي يضم ابن القبطية وكيميا، يفكك العلاقة الملتبسة بين الإنسان والأساطير والمعتقدات التي يفترض أنها وُجدت لإسعاده، فإذا بها تستعبده وتنزع عنه انسانيته، وأضيف إلى مشروع التفكيك رواية الغميضة التي تدور في الفلك نفسه؛ التأكيد على قيمة الإنسان بوصفه إنسانًا فحسب، بعيدًا عن أي تصنيف وكل انتماء.السرّ في التضحية بكيميا قبل ثمانية قرون هو الخوف. الخوف هو كلمة السر التي يمنحونها أسماء براقة مثل التدين والإيمان والحب، بينما هم خائفون وأنانيون لدرجة تقديمِ ضحايا بشرية لإرضاء تصوراتهم عن الآلهة أو العقيدة أو الفلسفة التي يؤمنون بها، والذي جعل الرومي يضحي بكيميا فيهملها أتباعه من بعده ولا يصنعون لها قبرا وسط عشرات القبور المحيطة بقبره ممن رضي عنهم، هو السر نفسه الذي يجعل شابًا اليوم يفجر نفسه في سوق مزدحمة بالبشر ظنا منه أن عقيدته أهم من الناس.مشكلة الإنسان أنه لا يقبل بالإنسانية تصنيفًا كافيًا، ويسعى دومًا لتصنيفات أخرى دينية وعرقية وجنسية وفكرية وأيديولوجية ليعفي نفسه من الإحساس بالذنب وهو يقتل.يبدو أنني في فترة راحة، أتعلم الموسيقى وأقرأ في تاريخ مصر الحديث. ولا أعرف ملامح العمل المقبل بعد.