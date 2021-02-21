انطلاق مبادرة «حلم الأمومة هيبقى أكيد» من مجمع إعلام قنا

شهد مجمع إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، صباح اليوم، إطلاق فعاليات مبادرة «حلم الأمومة هيبقى أكيد» التي تهدف لعلاج العقم وتأخر الإنجاب والكشف المبكر عن الأسباب، على غرار المبادرات الرئاسية التي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض.جاء ذلك بحضور الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور ممدوح أبوالقاسم وكيل وزارة الصحة الأسبق والدكتورة منى الشحات والمدرس بكلية الآداب وسيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر ونادية شوقي، مدير مجمع إعلام قنا والحسيني عبدالفتاح مدير إدارة قنا لتعليم الكبار ولفيف من القيادات المجتمعية.وقالت الدكتورة فاطمة حسن «منسق المبادرة»: «حلم الأمومة هيبقى أكيد، هي مبادرة إنسانية تطوعية بحتة على كافة الأصعدة والأوجه، فهي مبادرة لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لدى العديد من النساء اللاتي يعانون من العقم الأولى ولرسم البهجة والفرحة».وأوضحت المنسق بأن المبادرة تأتى استكمالا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس «سي» ومن بعدها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، خاصة أن تأخر الإنجاب لا يقتصر ضرره على التأخر فحسب بقدر ما أنها تشير إلى وجود أمراض أخرى.وأشارت «حسن» إلى أن المبادرة في الأساس تسعى إلى تحقيق حلم الأمومة لدى السيدات المحرومات من الإنجاب دون أن يخل ذلك بخطة الدولة وجهودًا في تنظيم الأسرة وعلاج مشكلة التضخم السكاني فهي تسير بشكل متوازي مع جهود الدولة في تنظيم الأسرة.وقال الدكتور محمد عبدالمنعم، طبيب نساء وتوليد، إن القضية تتمثل فى تغيير الفكر والوعى بالمشكلة، فمشاكل الحمل لا تتعلق بالسيدات فحسب، لكن هناك مشاكل ذكورة، وهى تمثل حوالى 30 ٪ من مشاكل الإنجاب، أما السيدات فتصل نسبة المشاكل لديهن إلى 45٪، تتعلق بالهرمونات وانسداد قنوات فالوب، وهناك أسباب أخرى العقم غير مفسرة تحتاج لتحاليل وفحوصات أكثر دقة.وأضاف عبدالمنعم أن النظر إلى السيدات على أنهن السبب وحدهم في عدم الإنجاب هي نظرة بعين واحدة، لذلك لابد أن يدرك الرجال أن المشكلة قد تكون منهم وأن وجود خلل لا يطعن في رجولتهم، ويكون التدخين سببا مباشرة في مشكلة عدم الإنجاب عند الرجال.وقال الشيخ أحمد أبوالوفا مدير الدعوة بأوقاف قنا، إن المبادرة تهدف إلى إحياء الأمل وعدم الاستسلام أو اليأس والأخذ بالأسباب وعلى رأسها الدواء، وهو ما تضح جليًا في تعاليم ديننا الحنيف، ولعل أبرز الآيات التي تحدثت عن ذلك قصة سيدنا زكريا وسيدنا إبراهيم عليهما السلام والبشري بالولد، وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتداوي من ضمنها «يا عبد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء».وأشار الدكتور أحمد النقيب نقيب صيادلة قنا، إلى أن الكشف المبكر الذي يتم قبل الزواج أصبح في الفترة الأخيرة بمثابة إجراء روتيني لا يتم إلا على الورق فقط بمعظم الحالات، وهو ما يستدعى تفعيل هذا الأمر لتجنب الكثير من الأمراض، مضيفًا أن النقابة سيكون لها دور كبير وداعم للمبادرة للوصول إلى المستهدفين.وشددت مروة عبدالرحيم محامية، على ضرورة بذل مجهود حقيقى فى القرى والنجوع للوصول إلى المستهدفين الحقيقين، لأن تأخر الإنجاب والعقم تسبب في انهيار الكثير من الأسر وانتشار الطلاق وما ينتج عن ذلك من قضايا وخلافات فى المحاكم.وأكد ياسر عبدالموجود نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات سيكون لها الدور الأكبر في تنفيذ فعاليات المباظرة من خلال قدرتها على الوصول إلى كافة المستهدفين بالقرى والنجوع المختلفة بمحافظة قنا.وأشار يوسف رجب أخصائي إعلام بالمجمع، إلى أن المبادرة ستنطلق خلال الأيام المقبلة في القرى والنجوع المختلفة بندوات وقوافل مصغرة، لتوعية المستهدفين والتدخل المبكر لعلاج أي مشاكل أو أضرار تكون عائق أمام تحقيق هذا الحلم سواء لدى الرجال أو السيدات.